Сонячна енергія з космосу: Пентагон готує супутники з маяками наведення

США хочуть навчитися передавати сонячну енергію з космосу на Землю - Міноборони уклало контракт зі стартапом Overview Energy. Компанія розробить маяк, який допоможе супутникам точно спрямовувати енергію на наземні сонячні панелі
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Overview Energy.
Розробка дозволить супутникам компанії ідентифікувати та верифікувати приймальні майданчики на Землі.
Після підтвердження об'єкта апарат на геостаціонарній орбіті, який отримуватиме сонячне світло, зможе зафіксувати приціл і розпочати передачу.
За задумом інженерів, супутники збиратимуть сонячну енергію в космосі та конвертуватимуть її у випромінювання, близьке до інфрачервоного.
Безпечний невидимий промінь спрямовуватиметься безпосередньо на чинні або майбутні наземні сонячні електростанції промислового масштабу.
Основою системи є компактний маяк наведення, який встановлюватиметься на кожній приймальній станції.
Супутник випромінюватиме енергію лише після виявлення активного та підтвердженого сигналу - це унеможливлює спроби підробки чи перехоплення.
"Зв'язок між космосом і Землею є найкритичнішим елементом космічної сонячної енергетики, особливо для військових, які залежать від енергії в точних локаціях", - зазначив співгенеральний директор Overview Energy Дарко Філіпі.
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У межах програми OECIF фахівці Overview Energy співпрацюватимуть із військовими безпосередньо на операційних об'єктах. Розробники збиратимуть вимоги на етапі проєктування, після чого повернуться з готовим обладнанням для польових випробувань.
Технологія покликана вирішити проблему енергозабезпечення віддалених або обмежених у ресурсах баз, які зазвичай залежать від регулярних паливних конвоїв. Система також дозволить перенаправляти енергію між континентами залежно від зміни потреб.
Перша демоверсія та розгортання плануються за таким графіком:
Керівник портфеля бойової енергетики OECIF Крістофер Де Пума підкреслив, що розробка забезпечить точне та безпечне постачання енергії з орбіти.
"Ця нагорода просунула ключову технологію для безпечної доставки стійкої енергії військовослужбовцям", - заявив Де Пума.
До слова, технологія вже пройшла попередні випробування - енергію успішно передавали з рухомої повітряної платформи, підтвердивши точність систем відстеження та наведення.