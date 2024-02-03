Sony заборонила активацію ігор на платформі Steam для РФ та Білорусі

Розробник Sony заборонив активацію своїх ігор на російських та білоруських акаунтах Steam.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на видання "Медуза".
Зокрема відомо, що в Sony направили лист своєму дистриб'ютору у РФ, у якому вказано про дане рішення.
"Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - таке повідомлення отримали користувачі сервісу "Бука".
Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну відеохостинг Youtube видалив канали "Перший незалежний" і UkrLive, які потрапили під санкції РНБО. Також були заблоковані й акаунти бойовиків.
А в березні 2022 року відеохостинг YouTube ухвалив рішення заблокувати в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Також сервіс закрив канал його дружини Ольги Шарій.
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