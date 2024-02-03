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Sony запретила активацию игр на платформе Steam для РФ и Беларуси

Иллюстративное фото: Sony запретила активацию игр на платформе Steam для РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Разработчик Sony запретил активацию своих игр на российских и белорусских аккаунтах Steam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

В частности, известно, что в Sony направили письмо своему дистрибьютору в РФ, в котором указано о данном решении.

"Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - такое сообщение получили пользователи сервиса "Бука".

Блокировка YouTube каналов с российской пропагандой

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину видеохостинг Youtube удалил попавшие под санкции СНБО каналы "Первый независимый" и UkrLive. Также были заблокированы и аккаунты боевиков.

А в марте 2022 года видеохостинг YouTube принял решение заблокировать в Украине канал пророссийского блоггера Анатолия Шария. Также сервис закрыл канал его жены Ольги Шарий.

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