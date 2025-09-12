Sony выпустила приложение, которое поможет родителям контролировать игры детей
Sony анонсировала новый способ для родителей контролировать игровую активность своих детей на консолях PS5 и PS4 - приложение PlayStation Family.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих мировых сайтов о технологиях и лайфхаках Lifehacker.
Приложение бесплатное и доступно для загрузки на iOS и Android. Оно повторяет уже существующие функции родительского контроля на консоли, но добавляет возможность удаленного управления настройками и мониторинга активности в любое время.
По сути, Sony присоединилась к другим крупным игровым компаниям, таким как Microsoft и Nintendo, которые уже имеют собственные приложения для родительского контроля.
Что умеет PlayStation Family
Пошаговая настройка
Помогает создать детский аккаунт для использования на PlayStation.
Оповещения в реальном времени
Родители видят, когда ребенок играет и в какую игру. Через приложение можно разрешать или запрещать дополнительное время игры, доступ к ограниченным играм и общение онлайн.
Отчеты о деятельности
Ежедневно и еженедельно приложение показывает, во что играют дети и сколько времени проводят за играми.
Управление временем игры
Можно устанавливать лимиты по времени на каждый день недели. Дети могут запрашивать дополнительное время, а родители - одобрять или отклонять запросы через приложение.
Финансовый контроль
Возможность пополнять счета детей, видеть текущие балансы и задавать месячные лимиты на покупки в PlayStation Store.
Фильтры контента
Выбор допустимого контента для разных возрастных групп. Настройки можно использовать стандартные или настроить индивидуально.
Настройки приватности
Управление тем, как ребенок взаимодействует с другими игроками онлайн.
Автор текста отмечает, что приложение похоже на функцию Screen Time от Apple, и это полезный инструмент не только для установки родительского контроля, но и для удаленного мониторинга активности ребенка на PlayStation.
Дети могут напрямую через консоль запрашивать больше времени на игры или разрешение на покупки, а родители получают уведомления и могут быстро одобрять или отклонять запросы.
