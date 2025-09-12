ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Sony выпустила приложение, которое поможет родителям контролировать игры детей

Пятница 12 сентября 2025 13:50
UA EN RU
Sony выпустила приложение, которое поможет родителям контролировать игры детей Родители смогут управлять игровым временем детей на PS5 и PS4 (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Sony анонсировала новый способ для родителей контролировать игровую активность своих детей на консолях PS5 и PS4 - приложение PlayStation Family.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих мировых сайтов о технологиях и лайфхаках Lifehacker.

Приложение бесплатное и доступно для загрузки на iOS и Android. Оно повторяет уже существующие функции родительского контроля на консоли, но добавляет возможность удаленного управления настройками и мониторинга активности в любое время.

По сути, Sony присоединилась к другим крупным игровым компаниям, таким как Microsoft и Nintendo, которые уже имеют собственные приложения для родительского контроля.

Sony выпустила приложение, которое поможет родителям контролировать игры детейPlayStation Family (фото: Sony)

Что умеет PlayStation Family

Пошаговая настройка

Помогает создать детский аккаунт для использования на PlayStation.

Оповещения в реальном времени

Родители видят, когда ребенок играет и в какую игру. Через приложение можно разрешать или запрещать дополнительное время игры, доступ к ограниченным играм и общение онлайн.

Отчеты о деятельности

Ежедневно и еженедельно приложение показывает, во что играют дети и сколько времени проводят за играми.

Управление временем игры

Можно устанавливать лимиты по времени на каждый день недели. Дети могут запрашивать дополнительное время, а родители - одобрять или отклонять запросы через приложение.

Финансовый контроль

Возможность пополнять счета детей, видеть текущие балансы и задавать месячные лимиты на покупки в PlayStation Store.

Фильтры контента

Выбор допустимого контента для разных возрастных групп. Настройки можно использовать стандартные или настроить индивидуально.

Настройки приватности

Управление тем, как ребенок взаимодействует с другими игроками онлайн.

Автор текста отмечает, что приложение похоже на функцию Screen Time от Apple, и это полезный инструмент не только для установки родительского контроля, но и для удаленного мониторинга активности ребенка на PlayStation.

Дети могут напрямую через консоль запрашивать больше времени на игры или разрешение на покупки, а родители получают уведомления и могут быстро одобрять или отклонять запросы.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Sony PlayStation Дети
Новости
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России