Intel приостанавливает все поставки в РФ и Беларусь

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel приостанавливает все поставки в Россию и Беларусь. Таким образом компания ответила на российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы осуждаем вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой войны", - говорится в сообщении.

Отметим, что перед этим министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал компанию немедленно приостановить поставки в РФ.

"Я верю, что ваши лучшие технические решения предназначены для мира. Я призываю вас, Intel, перестать продавать свои решения России, когда их танки и ракеты убивают мирных украинцев!"- написал Федоров в Twitter.