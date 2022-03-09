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Intel приостанавливает все поставки в РФ и Беларусь

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США, Среда 09 марта 2022 10:45
Intel приостанавливает все поставки в РФ и Беларусь Фото: Intel приостанавливает все поставки в РФ и Беларусь (intel/medium.com)
Автор: Мария Кучерявец

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel приостанавливает все поставки в Россию и Беларусь. Таким образом компания ответила на российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы осуждаем вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой войны", - говорится в сообщении.

Intel приостанавливает все поставки в РФ и Беларусь

Отметим, что перед этим министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал компанию немедленно приостановить поставки в РФ.

"Я верю, что ваши лучшие технические решения предназначены для мира. Я призываю вас, Intel, перестать продавать свои решения России, когда их танки и ракеты убивают мирных украинцев!"- написал Федоров в Twitter.

Напомним, недавно компания Samsung заявила, что поставки телефонов, чипов и бытовой электроники в Россию были прекращены из-за вторжения российских войск в Украину.

Компании массово уходят с рынка России

Отметим, что компании-гиганты, которые вышли и выходят из России следующие: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а это Ali express и ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через несколько дней), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle и т. д.

Россию "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан аккаунтов медиа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокировка пропаганды), Paysera, Samsung pay и т. д.

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