Sony Music приостанавливает деятельность на территории России

Вторая по величине компания звукозаписи Sony Music Group заявила о прекращении работы на территории России. Сотрудникам будут продолжать оплачивать зарплату.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Variety.
"Sony Music Group призывает к миру в Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и продолжим нашу поддержку глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся", - пишет пресс-служба компании.
Основные лейблы компании Universal, Sony и Warner имеют собственные операции в России. Ожидается, что Warner объявит о прекращении работы на территории агрессора уже в ближайшие дни.
Тем временем все три лейбла сделали пожертвования на помощь Украине.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России прекращает работу маркетплейс Fiverr.
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