Sony Music призупиняє діяльність на території Росії

Друга за величиною компанія звукозапису Sony Music Group заявила про припинення роботи на території Росії. Співробітникам продовжуватимуть оплачувати зарплату.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety.
"Sony Music Group закликає до миру в Україні та припинення насильства. Ми призупинили операції в Росії і продовжимо нашу підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги нужденним", - пише пресслужба компанії.
Основні лейбли компанії Universal, Sony і Warner мають власні операції в Росії. Очікується, що Warner оголосить про припинення роботи на території агресора вже найближчими днями.
Тим часом усі три лейбли зробили пожертвування на допомогу Україні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії припиняє роботу маркетплейс Fiverr.
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