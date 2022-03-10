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Fiverr прекратила работу в России и вернула все сборы украинцам

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 14:32
Fiverr прекратила работу в России и вернула все сборы украинцам Фото: Fiverr прекратила работу в России и вернула все сборы украинцам (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Маркетплейс Fiverr прекращает оказание услуг на территории России. Также все сборы, которые были собраны за последние несколько недель вернут украинским фрилансерам в качестве финансовой поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Fiverr приостанавливает свою деятельность в России. Россияне не могут открывать новые учетные записи или использовать имеющиеся для покупки ли продажи услуг на платформе", - написал Федоров.

Fiverr является одной из крупнейших платформ по предоставлению услуг онлайн. Вследствие приостановки работы в России - сотни тысяч фрилансеров останутся возможности зарабатывать соответствующим способом.

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