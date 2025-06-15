Сонця мало, дощів більше: прогноз погоди в Україні на 15 червня
Погода в Україні 15 червня буде з дощами. При цьому спеки українцям сьогодні не варто очікувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Також очікуються невеликі дощі у всіх областях, крім західних.
На сході та південному сході країни помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень у більшості області від +19 до +24 градусів, а на південному заході країни до +27.
В Карпатах вдень очікується +15 +20 градусів.
Погода у Києві
Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть +20 +22 градуси.
Неврожай через погоду
Міністр аграрної політики попереджав, що врожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%. Причина - аномально тепла зима, яка негативно вплинула на озимі культури та загальний стан посівів.
На ситуацію вже відреагував Національний банк України, оцінивши, чи призведе ймовірний неврожай до зростання цін на продукти.
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