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Сонця мало, дощів більше: прогноз погоди в Україні на 15 червня

Україна , Неділя 15 червня 2025 07:00
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Сонця мало, дощів більше: прогноз погоди в Україні на 15 червня Фото: в Україні сьогодні буде дощовитий день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 15 червня буде з дощами. При цьому спеки українцям сьогодні не варто очікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Також очікуються невеликі дощі у всіх областях, крім західних.

На сході та південному сході країни помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості області від +19 до +24 градусів, а на південному заході країни до +27.

В Карпатах вдень очікується +15 +20 градусів.
Сонця мало, дощів більше: прогноз погоди в Україні на 15 червня

Погода у Києві

Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть +20 +22 градуси.
Сонця мало, дощів більше: прогноз погоди в Україні на 15 червня

Неврожай через погоду

Міністр аграрної політики попереджав, що врожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%. Причина - аномально тепла зима, яка негативно вплинула на озимі культури та загальний стан посівів.

На ситуацію вже відреагував Національний банк України, оцінивши, чи призведе ймовірний неврожай до зростання цін на продукти.

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