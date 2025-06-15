Солнца мало, дождей больше: прогноз погоды в Украине на 15 июня

Погода в Украине 15 июня будет с дождями. При этом жары украинцам сегодня не стоит ожидать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Также ожидаются небольшие дожди во всех областях, кроме западных.

На востоке и юго-востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве области от +19 до +24 градусов, а на юго-западе страны до +27.

В Карпатах днем ожидается +15 +20 градусов.



Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут +20 +22 градуса.

