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Солнца мало, дождей больше: прогноз погоды в Украине на 15 июня

Украина, Воскресенье 15 июня 2025 07:00
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Солнца мало, дождей больше: прогноз погоды в Украине на 15 июня Фото: в Украине сегодня будет дождливый день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 15 июня будет с дождями. При этом жары украинцам сегодня не стоит ожидать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Также ожидаются небольшие дожди во всех областях, кроме западных.

На востоке и юго-востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве области от +19 до +24 градусов, а на юго-западе страны до +27.

В Карпатах днем ожидается +15 +20 градусов.
Солнца мало, дождей больше: прогноз погоды в Украине на 15 июня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут +20 +22 градуса.
Солнца мало, дождей больше: прогноз погоды в Украине на 15 июня

Неурожай из-за погоды

Министр аграрной политики предупреждал, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10%. Причина - аномально теплая зима, которая негативно повлияла на озимые культуры и общее состояние посевов.

На ситуацию уже отреагировал Национальный банк Украины, оценив, приведет ли вероятный неурожай к росту цен на продукты.

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