Солнца мало, дождей больше: прогноз погоды в Украине на 15 июня
Погода в Украине 15 июня будет с дождями. При этом жары украинцам сегодня не стоит ожидать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Также ожидаются небольшие дожди во всех областях, кроме западных.
На востоке и юго-востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем в большинстве области от +19 до +24 градусов, а на юго-западе страны до +27.
В Карпатах днем ожидается +15 +20 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут +20 +22 градуса.
Неурожай из-за погоды
Министр аграрной политики предупреждал, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10%. Причина - аномально теплая зима, которая негативно повлияла на озимые культуры и общее состояние посевов.
На ситуацию уже отреагировал Национальный банк Украины, оценив, приведет ли вероятный неурожай к росту цен на продукты.
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