UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сонця не чекати? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 7-11 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Нового робочого тижня, 7-11 жовтня, в Україні литимуть дощі. Опадів, попередньо, не буде лише 9 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Понеділок, 7 жовтня

В понеділок, 7 жовтня, в Україні дощитиме повсюдно. Невеликі дощі пройдуть на заході та сході, значні опади пройдуть від півночі до півдня, охоплюючи весь центр України.

Навіть вдень показники температури будуть не вище +20 градусів. Найтепліше вдень буде в Луганській області +25...+27 градусів.

До +20 градусів прогріється в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вночі найхолодніше на заході +7...+9 градусів. 

В Києві очікується дощі, вночі буде +11...+13 градусів, вдень +14...16 градусів.

Погода в Україні 7 жовтня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 8 жовтня

У вівторок, 8 жовтня, дощі уйдуть з України, але в деяких областях все ж залишаться залишки опадів. А саме у:

  • Сумській, Харківській, Полтавській;
  • Дніпропетровській, Донецькій, Луганській.

Температура повітря навіть вдень знизиться ще більше.  +20...21 градусів очікується лише на півдні. Вночі холодніше буде на заході, у Житомирській, Чернігівській, Сумській областях +7...+9.

В Києві буде без опадів, вдень +14...16 градусів, вночі +8...10 градусів.

Погода в Україні 8 жовтня (meteo.gov.ua)

Середа, 9 жовтня

У середу, 9 жовтня, в Україні дощів не очікується. Вдень температура повітря підніметься до максимальних +22 градусів в Криму.

При цьому на всі території України температура триматиметься на рівні +18...+20 градусів. Вночі найтепліше буде на сході та на півдні +10...+13.

Найхолодніше буде вночі, але вище за попередні дні, на заході, до +10. В Києві сонячно, вночі +6...+8, вдень +17....+19 градусів.

Погода в Україні 9 жовтня (meteo.gov.ua)

Четвер, 10 жовтня

В четвер, 10 жовтня, на частині території України пройдуть дощі. Опади ймовірні у:

  • Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській;
  • Чернівецькій, Одеській, Миколаївській;
  • Запорізькій, Херсонській та у Криму. 

Попри те, що нічні градуси майже всюди будуть комфортними, вдень максимальна температура піднімається лише до +22, - у Криму та у Миколаївській області.

Холодніше всього вночі буде в Сумській, Чернігівській, Харківській областях  +7...+9 градусів. У Києві буде без опадів, вночі +9...+11 градусів, вдень +17...+19.

Погода в Україні 10 жовтня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 11 жовтня

У п'ятницю, 11 жовтня, дощі охоплять західні та суміжні з ним області, а саме Вінницьку та Житомирську. 

При цьому вдень температура підніметься до +23 градусів у Херсонській та  Миколаївській областях.

Цікаво, що попри дощ, на заході в деяких областях температура вдень майже зрівняється з "рекордсменами". Наприклад, у Чернівецькій області буде до +22 градусів. 

В Києві буде без дощів, вночі +11....+13, вдень +19...+21.

Погода в Україні 11 жовтня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Жовтень, який зазвичай не минає без похолодання та заморозків, розпочався в Україні з дощів.

Так, 6 жовтня у Києві пройшов сильний дощ. Через нього сталися підтоплення у чотирьох районах. Також довелося скасувати екскурсії. Причому причина була не лише в негоді, а й у тривогах.

За прогнозом Наталки Діденко, на похолодання в Україні варто чекати з 13 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день