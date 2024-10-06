Сонця не чекати? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 7 жовтня

В понеділок, 7 жовтня, в Україні дощитиме повсюдно. Невеликі дощі пройдуть на заході та сході, значні опади пройдуть від півночі до півдня, охоплюючи весь центр України.

Навіть вдень показники температури будуть не вище +20 градусів. Найтепліше вдень буде в Луганській області +25...+27 градусів.

До +20 градусів прогріється в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вночі найхолодніше на заході +7...+9 градусів.

В Києві очікується дощі, вночі буде +11...+13 градусів, вдень +14...16 градусів.

Погода в Україні 7 жовтня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 8 жовтня

У вівторок, 8 жовтня, дощі уйдуть з України, але в деяких областях все ж залишаться залишки опадів. А саме у:

Сумській, Харківській, Полтавській;

Дніпропетровській, Донецькій, Луганській.

Температура повітря навіть вдень знизиться ще більше. +20...21 градусів очікується лише на півдні. Вночі холодніше буде на заході, у Житомирській, Чернігівській, Сумській областях +7...+9.

В Києві буде без опадів, вдень +14...16 градусів, вночі +8...10 градусів.

Погода в Україні 8 жовтня (meteo.gov.ua)

Середа, 9 жовтня

У середу, 9 жовтня, в Україні дощів не очікується. Вдень температура повітря підніметься до максимальних +22 градусів в Криму.

При цьому на всі території України температура триматиметься на рівні +18...+20 градусів. Вночі найтепліше буде на сході та на півдні +10...+13.

Найхолодніше буде вночі, але вище за попередні дні, на заході, до +10. В Києві сонячно, вночі +6...+8, вдень +17....+19 градусів.

Погода в Україні 9 жовтня (meteo.gov.ua)

Четвер, 10 жовтня

В четвер, 10 жовтня, на частині території України пройдуть дощі. Опади ймовірні у:

Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській;

Чернівецькій, Одеській, Миколаївській;

Запорізькій, Херсонській та у Криму.

Попри те, що нічні градуси майже всюди будуть комфортними, вдень максимальна температура піднімається лише до +22, - у Криму та у Миколаївській області.

Холодніше всього вночі буде в Сумській, Чернігівській, Харківській областях +7...+9 градусів. У Києві буде без опадів, вночі +9...+11 градусів, вдень +17...+19.

Погода в Україні 10 жовтня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 11 жовтня

У п'ятницю, 11 жовтня, дощі охоплять західні та суміжні з ним області, а саме Вінницьку та Житомирську.

При цьому вдень температура підніметься до +23 градусів у Херсонській та Миколаївській областях.

Цікаво, що попри дощ, на заході в деяких областях температура вдень майже зрівняється з "рекордсменами". Наприклад, у Чернівецькій області буде до +22 градусів.

В Києві буде без дощів, вночі +11....+13, вдень +19...+21.

Погода в Україні 11 жовтня (meteo.gov.ua)