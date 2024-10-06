Солнца не ждать? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе, 7-11 октября, в Украине будут лить дожди. Осадков, предварительно, не будет только 9 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В понедельник, 7 октября, в Украине будут дожди повсеместно. Небольшие дожди пройдут на западе и востоке, значительные осадки пройдут от севера до юга, охватывая весь центр Украины.
Даже днем показатели температуры будут не выше +20 градусов. Теплее всего днем будет в Луганской области +25...+27 градусов.
До +20 градусов прогреется в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Ночью холоднее всего будет на западе +7...+9 градусов.
В Киеве ожидается дождь, ночью будет +11...+13 градусов, днем +14...16 градусов.
Погода в Украине 7 октября (meteo.gov.ua)
Во вторник, 8 октября, дожди уйдут из Украины, но в некоторых областях все же останутся остатки осадков. А именно в:
Температура воздуха даже днем снизится еще больше. +20...21 градусов ожидается только на юге. Ночью будет холоднее на западе, в Житомирской, Черниговской, Сумской областях +7...+9.
В Киеве будет без осадков, днем +14…16 градусов, ночью +8…10 градусов.
Погода в Украине 8 октября (meteo.gov.ua)
В среду, 9 октября, в Украине дожди не ожидаются. Днем температура воздуха поднимется до максимальных +22 градусов в Крыму.
При этом на всех территориях Украины температура будет держаться на уровне +18...+20 градусов. Ночью теплее всего будет на востоке и на юге +10...+13.
Холоднее всего будет ночью, но выше предыдущих дней, на западе, до +10. В Киеве солнечно, ночью +6...+8, днем +17...+19 градусов.
Погода в Украине 9 октября (meteo.gov.ua)
В четверг, 10 октября, на части территории Украины пройдут дожди. Осадки вероятны в:
Несмотря на то, что ночные градусы почти повсюду будут комфортными, днем максимальная температура поднимается только до +22, - в Крыму и в Николаевской области.
Холоднее всего ночью будет в Сумской, Черниговской, Харьковской областях +7...+9 градусов. В Киеве будет без осадков, ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19.
Погода в Украине 10 октября (meteo.gov.ua)
В пятницу, 11 октября, дожди охватят западные и смежные с ним области, а именно Винницкую и Житомирскую.
При этом днем температура поднимется до +23 градусов в Херсонской и Николаевской областях.
Интересно, что, несмотря на дождь, на западе в некоторых областях температура днем почти сравняется с "рекордсменами". К примеру, в Черновицкой области будет до +22 градусов.
В Киеве будет без дождей, ночью +11...+13, днем +19...+21.
Погода в Украине 11 октября (meteo.gov.ua)
Октябрь, который обычно не проходит без похолодания и замрозков, начался в Украине с дождей.
Так, 6 октября в Киеве прошел сильный дождь. Из-за него произошли подтопления в четырез районах. Также пришлось отменить экскурсии. Причем причина была не только в непогоде, но и в тревогах.
По прогнозу Наталки Диденко, похолодание в Украине стоит ждать с 13 октября.
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