Ці продукти захищають шкіру від сонця: обовʼязково їжте їх влітку

Деякі продукти здатні підвищувати природний захист шкіри від ультрафіолету. Вони багаті на антиоксиданти, вітаміни А, С, Е та каротиноїди, які допомагають зменшити вплив сонячного випромінювання на шкіру.
РБК-Україна повідомляє, які саме продукти обов'язково мають бути у раціоні кожного влітку.
Бета-каротин у цих продуктах накопичується в шкірі та зменшує чутливість до сонця. Він дає "здоровий" відтінок шкірі. Ефект накопичується при щоденному вживанні 2-3 тижні.
Антиоксиданти (вітамін C, E) у продукті нейтралізують вільні радикали, що утворюються під дією сонця, і запобігають пошкодженню клітин.
Хоча ці продукти можуть підвищити природний захист шкіри, вони не замінюють сонцезахисний крем! Їх варто включати в раціон регулярно, особливо в літній сезон.
Лікопін у помідорах та томатній пасті є антиоксидантом, що зменшує еритему (почервоніння) після УФ. Особливо ефективний у варених томатах.
До того ж томати можуть підвищувати природний захист шкіри від сонячних опіків при регулярному споживанні.
Сюди відноситься чорниця, ожина та малина. Такі ягоди містять антоціани та поліфеноли, які здатні захистити судини шкіри, зменшити запалення та покращити регенерацію.
Вітамін С у ягодах також:
Найкраще - вживати свіжі ягоди щодня, або додавати їх у смузі, каші чи йогурти.
Багата на антиоксиданти, зокрема:
Містить також ненасичені жирні кислоти, які:
Флавоноїди (особливо епікатехіни):
Жирна риба (лосось, скумбрія, сардини, оселедець) дійсно може допомагати захищати шкіру від сонця, завдяки високому вмісту:
Завдяки вмісту корисних жирів, антиоксидантів та вітамінів, вони діють на шкіру так:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога та дієтолога Марії Жигаліної-Гриценюк, сайти Journal of Nutrition та Harvard Health.