Эти продукты защищают кожу от солнца: обязательно ешьте их летом

Некоторые продукты способны повышать естественную защиту кожи от ультрафиолета. Они богаты антиоксидантами, витаминами А, С, Е и каротиноидами, которые помогают уменьшить воздействие солнечного излучения на кожу.
РБК-Украина сообщает, какие именно продукты обязательно должны быть в рационе каждого летом.
Бета-каротин в этих продуктах накапливается в коже и уменьшает чувствительность к солнцу. Он дает "здоровый" оттенок коже. Эффект накапливается при ежедневном употреблении 2-3 недели.
Антиоксиданты (витамин C, E) в продукте нейтрализуют свободные радикалы, образующиеся под действием солнца, и предотвращают повреждение клеток.
Хотя эти продукты могут повысить естественную защиту кожи, они не заменяют солнцезащитный крем! Их стоит включать в рацион регулярно, особенно в летний сезон.
Ликопин в помидорах и томатной пасте является антиоксидантом, который уменьшает эритему (покраснение) после УФ. Особенно эффективен в вареных томатах.
К тому же томаты могут повышать естественную защиту кожи от солнечных ожогов при регулярном потреблении.
Сюда относится черника, ежевика и малина. Такие ягоды содержат антоцианы и полифенолы, которые способны защитить сосуды кожи, уменьшить воспаление и улучшить регенерацию.
Витамин С в ягодах также:
Лучше всего - употреблять свежие ягоды ежедневно, или добавлять их в смузи, каши или йогурты.
Богатое на антиоксиданты, в частности:
Содержит также ненасыщенные жирные кислоты, которые:
Флавоноиды (особенно эпикатехины):
Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь) действительно может помогать защищать кожу от солнца, благодаря высокому содержанию:
Благодаря содержанию полезных жиров, антиоксидантов и витаминов, они действуют на кожу так:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога и диетолога Марии Жигалиной-Гриценюк, сайты Journal of Nutrition и Harvard Health.