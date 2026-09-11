Сонце знищило планету у 10 разів більшу за Землю: як це можливо

Молоде Сонце могло поглинути планету розміром із Суперземлю - науковці знайшли можливі сліди катастрофи всередині зірки. Хімічні зміни, які залишив такий процес, могли зберегтися до сьогодні.

Розгадка двох сонячних аномалій

Астрономи пояснюють: протягом багатьох років стандартні фізичні моделі еволюції зірок не могли повністю пояснити спостереження сейсмічних коливань на Сонці.

Зокрема, науковці фіксували розбіжності у швидкості звуку під конвективною зоною Сонця та у глибині самої конвективної зони. Паралельно з цим залишалася нерозгаданою таємниця сильного виснаження вмісту літію на поверхні зірки.

Дослідники припустили, що обидві проблеми мають спільне коріння у ранній хімічній історії Сонця.

Оскільки планети формуються з речовини, яка хімічно відрізняється від газу протопланетарного диска, поглинання твердого тіла мало залишити помітний слід.

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Точні параметри поглинутої суперземлі

За допомогою комп'ютерного моделювання еволюції зірок MESA вчені протестували різні сценарії акреції речовини та порівняли їх із реальними спостереженнями.

Основні результати обчислень:

Молоде Сонце поглинуло планету, маса якої перевищувала масу Землі у 5-10 разів.

Планета змогла пройти крізь зовнішні шари зірки, втративши лише незначну частину власної маси, перш ніж повністю розчинитися у надрах зірки.

Науковці зазначили, що такий сценарій одночасно пояснює як особливості внутрішньої структури Сонця, так і аномально низьку концентрацію літію.

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Чому у нашій системі немає суперземлі?

Астрономи давно замислювалися, чому в багатьох інших зоряних системах виявляють великі суперземлі, тоді як у Сонячній системі вони відсутні.

Попередні гіпотези припускали, що одна або кілька подібних планет могли сформуватися всередині орбіти Меркурія, а потім мігрувати всередину газового диска в бік Сонця.

Нова робота турецьких вчених іде далі: вона показує, що Сонце може досі зберігати фізичні "відбитки" цієї катастрофи.

З усім тим, нове дослідження не лише підтверджує такий теоретичний шлях, а й вказує на наявність прямих фізичних доказів такої події, які тепер можна перевірити за допомогою геліосейсмологічних вимірювань.