Солнце уничтожило планету в 10 раз больше Земли: как это возможно
Молодое Солнце могло поглотить планету размером с Суперземлю - ученые обнаружили возможные следы катастрофы внутри звезды. Химические изменения, оставившие такой процесс, могли сохраниться до сих пор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2026).
Разгадка двух солнечных аномалий
Астрономы объясняют: течение многих лет стандартные физические модели эволюции звезд не могли полностью объяснить наблюдение сейсмических колебаний на Солнце.
В частности, ученые фиксировали разногласия в скорости звука под конвективной зоной Солнца и глубине самой конвективной зоны. Параллельно с этим оставалась неразгаданной тайна сильного истощения содержимого лития на поверхности звезды.
Исследователи предположили, что обе проблемы имеют общие корни в ранней химической истории Солнца.
Поскольку планеты формируются из вещества, химически отличающегося от газа протопланетарного диска, поглощение твердого тела должно было оставить заметный след.
Точные параметры поглощенной суперземли
С помощью компьютерного моделирования эволюции звезд MESA ученые протестировали разные сценарии аккреции вещества и сравнили их с реальными наблюдениями.
Основные результаты вычислений:
Молодое Солнце поглотило планету, масса которой превышала массу Земли в 5-10 раз.
Планета смогла пройти через внешние слои звезды, потеряв лишь незначительную часть собственной массы, прежде чем полностью раствориться в недрах звезды.
Ученые отметили, что такой сценарий одновременно объясняет как особенности внутренней структуры Солнца, так и аномально низкую концентрацию лития.
Почему в нашей системе нет суперземли?
Астрономы давно задумывались, почему во многих других звездных системах обнаруживают большие суперземли, в то время как в Солнечной системе они отсутствуют.
Предшествующие гипотезы предполагали, что одна или несколько подобных планет могли сформироваться внутри орбиты Меркурия, а затем мигрировать внутрь газового диска в сторону Солнца.
Новая работа турецких ученых идет дальше: она показывает, что Солнце может до сих пор сохранять физические "отпечатки" этой катастрофы.
Со всем тем новое исследование не только подтверждает такой теоретический путь, но и указывает на наличие прямых физических доказательств такого события, которые теперь можно проверить с помощью гелиосейсмологических измерений.