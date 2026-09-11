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Солнце уничтожило планету в 10 раз больше Земли: как это возможно

08:11 11.09.2026 Пт
2 мин
Астрономы нашли причину, почему в Солнечной системе нет суперземель
aimg Ольга Завада
Солнце уничтожило планету в 10 раз больше Земли: как это возможно Ученые обнаружили химические следы древней катастрофы (фото: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Молодое Солнце могло поглотить планету размером с Суперземлю - ученые обнаружили возможные следы катастрофы внутри звезды. Химические изменения, оставившие такой процесс, могли сохраниться до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2026).

Разгадка двух солнечных аномалий

Астрономы объясняют: течение многих лет стандартные физические модели эволюции звезд не могли полностью объяснить наблюдение сейсмических колебаний на Солнце.

В частности, ученые фиксировали разногласия в скорости звука под конвективной зоной Солнца и глубине самой конвективной зоны. Параллельно с этим оставалась неразгаданной тайна сильного истощения содержимого лития на поверхности звезды.

Исследователи предположили, что обе проблемы имеют общие корни в ранней химической истории Солнца.

Поскольку планеты формируются из вещества, химически отличающегося от газа протопланетарного диска, поглощение твердого тела должно было оставить заметный след.

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Точные параметры поглощенной суперземли

С помощью компьютерного моделирования эволюции звезд MESA ученые протестировали разные сценарии аккреции вещества и сравнили их с реальными наблюдениями.

Основные результаты вычислений:

Молодое Солнце поглотило планету, масса которой превышала массу Земли в 5-10 раз.

Планета смогла пройти через внешние слои звезды, потеряв лишь незначительную часть собственной массы, прежде чем полностью раствориться в недрах звезды.

Ученые отметили, что такой сценарий одновременно объясняет как особенности внутренней структуры Солнца, так и аномально низкую концентрацию лития.

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Почему в нашей системе нет суперземли?

Астрономы давно задумывались, почему во многих других звездных системах обнаруживают большие суперземли, в то время как в Солнечной системе они отсутствуют.

Предшествующие гипотезы предполагали, что одна или несколько подобных планет могли сформироваться внутри орбиты Меркурия, а затем мигрировать внутрь газового диска в сторону Солнца.

Новая работа турецких ученых идет дальше: она показывает, что Солнце может до сих пор сохранять физические "отпечатки" этой катастрофы.

Со всем тем новое исследование не только подтверждает такой теоретический путь, но и указывает на наличие прямых физических доказательств такого события, которые теперь можно проверить с помощью гелиосейсмологических измерений.

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