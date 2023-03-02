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Сонце та 11 тепла. Синоптик порадувала прогнозом на сьогодні

Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 березня, в Україні очікується тепла погода, навіть виглядатиме сонце. Максимально температура повітря підніметься до 11 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні в Україні опадів не очікується, хмарно, або мінлива хмарність із сонечком", - розповіла вона.

За словами Діденко, вдень +2....+7 тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України +6...+11 градусів.

"У Києві переважатиме суха погода. Вдень +4....+6 градусів", - додала Діденко.

Як повідомлялось, середньомісячна температура у Києві в лютому 2023 році становила 0,2 градуса морозу. Це на 2,1 градуса вище кліматичної норми.

Нагадаємо,у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

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