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Солнце и 11 тепла. Синоптик порадовала прогнозом на сегодня

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 марта, в Украине ожидается теплая погода, даже будет солнце. Максимально температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Сегодня в Украине осадков не ожидается, облачно или переменная облачность с солнышком", - рассказала она.

По словам Диденко, днем +2...+7 тепла, на Закарпатье и на крайнем юге Украины +6...+11 градусов.

"В Киеве будет преобладать сухая погода. Днем +4...+6 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщалось, среднемесячная температура в Киеве в феврале 2023 составляла 0,2 градуса мороза. Это на 2,1 градуса выше климатической нормы.

в марте 2023 средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Это на 2 градуса выше нормы.

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