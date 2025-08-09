Сонце, спека до +33 і грози: які регіони України "розжарить" у неділю

Неділя в Україні буде спекотною - температура підніметься до +33 градусів. На заході очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У Києві 10 серпня очікується сонячна погода та до +28 °С. У понеділок температура трохи знизиться, але вже з середини тижня знову стане тепло.

Разом із тим у західних областях, на Житомирщині та подекуди у Вінницькій області прогнозуються короткочасні грозові дощі.

Західна частина країни, яка зазвичай вважається найпрохолоднішою, цього разу також потішить літнім теплом - до +28…+32 °С.

На півдні традиційно буде спекотніше - від +30 до +33 °С.

У неділю, 10 серпня, більшість регіонів України очікує тепла й комфортна погода. За даними синоптика, температура вдень коливатиметься в межах +25…+29 °С.

