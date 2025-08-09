ua en ru
Солнце, жара до +33 и грозы: какие регионы Украины "раскалит" в воскресенье

Суббота 09 августа 2025 14:29
Солнце, жара до +33 и грозы: какие регионы Украины "раскалит" в воскресенье Фото: синоптики предупреждают о контрастах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Воскресенье в Украине будет жарким - температура поднимется до +33 градусов. На западе ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погда в Украине

В воскресенье, 10 августа, большинство регионов Украины ожидает теплая и комфортная погода. По данным синоптика, температура днем будет колебаться в пределах +25...+29 °С.

На юге традиционно будет жарче - от +30 до +33 °С.

Западная часть страны, которая обычно считается самой прохладной, на этот раз также порадует летним теплом - до +28...+32 °С.

Вместе с тем в западных областях, на Житомирщине и местами в Винницкой области прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Остальная территория будет находиться под влиянием сухой воздушной массы.

Погода в Киеве

В Киеве 10 августа ожидается солнечная погода и до +28 °С. В понедельник температура немного снизится, но уже с середины недели снова станет тепло.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.

Также РБК-Украина пообщалось синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, какой погоды ждать украинцам в ближайшее время.

Кроме того, большинство туристов едут или в Карпаты, или на юг. Но эти направления давно стали переполненными, а цены на жилье - кусачими.

Если вы ищете отдых в Украине без моря, гор и большого количества людей, узнайте о вариантах в материале РБК-Украина.

