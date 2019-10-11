Сондленд даст показания в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа, - The Hill

Главный свидетель в деле об импичменте американского президента Дональда Трампа, посол США в Европейском cоюзе Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как заявляют адвокаты Сондленда, он с нетерпением ожидает дачи показаний в Конгрессе.

"Несмотря на нынешнее указание Государственного департамента не давать показаний, посол Сондленд посетит Конгресс, и он с нетерпением ожидает дачи показаний в четверг", - говорится в заявлении адвокатов Сондленда, Роберта Лускина и Кваме Мэнли.

Также адвокаты отметили, что Сондленд не уполномочен обмениваться документами, которые относятся к его официальным обязанностям, разыскиваемыми Конгрессом, поскольку они являются собственностью федерального правительства.

"Посол Сондленд не распоряжается своими документами. В соответствии с федеральными законами и нормативными актами, Государственный департамент имеет исключительные полномочия на подготовку таких документов, и посол Сондленд надеется, что материалы будут переданы комитетам до его показаний в четверг", - заявили адвокаты.

Напомним, демократы в пятницу, 4 октября, направили письмо вице-президенту Майку Пенса с просьбой предоставить документы относительно его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера.

Издание The New York Times писало, что двое из главных посланников президента Трампа в Украине работали над заявлением для нового президента страны Владимира Зеленского, которое обязало бы Украину проводить расследования по делу Burisma Holdins.