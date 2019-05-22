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В Сомали при взрыве погибли 14 человек

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 20:58
В Сомали при взрыве погибли 14 человек
Иллюстративное фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Целью теракта были сомалийские военные

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, большинство из них - военные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Mogadishu Update в Twitter.

Как сообщается, целью теракта были сомалийские военные. Среди погибших - женщина-командир. 

"Еще один взрыв произошел в одном из районов Могадишо. Его целью были сомалийские военные. В результате теракта погибли 14 человек, в том числе женщина-командир", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в столице Сомали возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за этот инцидент. 

Отметим, связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "аль-Шабааб" часто наносит удары по густонаселенным районах Могадишо. К ним относятся контрольно-пропускные пункты, гостиницы и правительственные учреждения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце марта этого года по меньшей мере десять человек погибли в  результате взрыва транспортного средства возле ресторана в столице Сомали Могадишо. Также по меньшей мере 16 человек были госпитализированы. 

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