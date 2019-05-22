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Возле президентского дворца в Сомали взорвалось авто

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 14:59
Возле президентского дворца в Сомали взорвалось авто
Иллюстративное фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

В результате взрыва пострадал депутат, а его охранник погиб

В столице Сомали Могадишо возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mogadishu Update в Twitter.

Также сообщается, что в районе взрыва слышны выстрелы.

"Сильный взрыв произошел перед президентским дворцом в Могадишо, когда взлетел в воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Ранен один депутат, а его охранник погиб", - говорится в сообщении.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за этот инцидент. Детали происшествия выясняются.

Отметим, связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "аль-Шабааб" часто наносит удары по густонаселенным районах Могадишо. К ним относятся контрольно-пропускные пункты, гостиницы и правительственные учреждения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце марта этого года по меньшей мере десять человек погибли в  результате взрыва транспортного средства возле ресторана в столице Сомали Могадишо. Также по меньшей мере 16 человек были госпитализированы. 

Кроме того, боевики экстремистская группировка "аль-Шабааб" пытались захватить здание правительство в Могадишо. В результате нападения боевиков, которому предшествовал взрыв террориста-смертника, погибли по меньшей мере 15 человек. Среди жертв нападения заместитель министра труда Сахар Ибрагим Абдала и правоохранители. 

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