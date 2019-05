Возле президентского дворца в Сомали взорвалось авто

В результате взрыва пострадал депутат, а его охранник погиб

В столице Сомали Могадишо возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mogadishu Update в Twitter.

Также сообщается, что в районе взрыва слышны выстрелы.

"Сильный взрыв произошел перед президентским дворцом в Могадишо, когда взлетел в воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Ранен один депутат, а его охранник погиб", - говорится в сообщении.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за этот инцидент. Детали происшествия выясняются.

Отметим, связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка " аль-Шабааб" часто наносит удары по густонаселенным районах Могадишо. К ним относятся контрольно-пропускные пункты, гостиницы и правительственные учреждения.

