У Сомалі під час вибуху загинули 14 людей

Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Метою теракту були сомалійські військові

В столиці Сомалі Могадішо прогримів вибух, в результаті якого загинули 14 осіб, більшість з них - військові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Mogadishu Update Twitter.

Як повідомляється, метою теракту були сомалійські військові. Серед загиблих - жінка-командир.

"Ще один вибух стався в одному з районів Могадішо. Його метою були сомалійські військові. В результаті теракту загинули 14 осіб, у тому числі жінка-командир", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Сомалі біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення. Поки жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальності за цей інцидент.

Зазначимо, пов'язана з "Аль-Каїдою" екстремістське угрупування " аль-Шабааб" часто завдає ударів по густонаселених районах Могадішо. До них відносяться контрольно-пропускні пункти, готелі та урядові установи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці березня цього року щонайменше десять осіб загинули в результаті вибуху транспортного засобу біля ресторану в столиці Сомалі Могадішо. Також щонайменше 16 осіб були госпіталізовані.