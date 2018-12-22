В Сомали произошел теракт возле президентского дворца, 17 человек погибли

Фото: место происшествия (twitter.com/somali_online)

Террорист-смертник взорвал автомобиль

В результате теракта в Сомали 22 декабря погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Как отмечается, на военном контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца в столице Могадишу и Национального театра около 9:30 утра по местному времени прогремел взрыв.

Сообщается, что 17 человек погибли и еще по меньшей мере 25 получили пораенення. Среди погибших были семеро полицейских и один журналист.

Смерник подорвал взрывчатку в своем автомобиле на пункте пропуска. После этого, когда на место приехали полиция и медики, был взорван еще один автомобиль.

Ответственность за теракт на себя взяла исламистская террористическая группа аль-Шабааб.

BREAKING VIDEO: At least seven killed in large blast near presidential palace in Mogadishu, Somalia pic.twitter.com/AphaJZgfLM — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 22, 2018

Напомним, в начале ноября террористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в отель Sahafi, расположен недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением.

Тогда в результате трех взрывов погибло 53 человека, еще более 100 получили ранения.