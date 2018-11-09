В результате теракта в отеле Сомали погибли 17 человек

Фото: теракт в Сомали (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Смертники на троих автомобилях въехали в здание отеля и подорвались

В Сомали в результате подрыва смертников в отеле погибли по меньшей мере 17 человек. Теракт произошел недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали в Могадишо, передает РБК-Украина со ссылкой на Arab News.

Отмечается, что терористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в гостиницу Sahafi, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований.

Полиция открыла огонь после нападения. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением. Полиция сообщает, что вследсвие теракта 17 людей погибли. Однако данные пока не окончательные.

Также сообщается, что ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за атаку. Однако отмечается, что исламисты связанные с Аль-Каидой, регулярно устраивали нападения в столице Сомали.

Напомним, 14 октября в сомалийском городе Байода в результате двойного теракта терористов-смертников число жертв достигло 20 человек, еще 40 человек получили ранения.