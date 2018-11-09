ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В результате теракта в отеле Сомали погибли 17 человек

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 17:05
Фото: теракт в Сомали (twitter.com/DeqiWoldeMikel)
Фото: теракт в Сомали (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Смертники на троих автомобилях въехали в здание отеля и подорвались

В Сомали в результате подрыва смертников в отеле погибли по меньшей мере 17 человек. Теракт произошел недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали в Могадишо, передает РБК-Украина со ссылкой на Arab News.

Отмечается, что терористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в гостиницу Sahafi, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований.

Полиция открыла огонь после нападения. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением. Полиция сообщает, что вследсвие теракта 17 людей погибли. Однако данные пока не окончательные.

Также сообщается, что ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за атаку. Однако отмечается, что исламисты связанные с Аль-Каидой, регулярно устраивали нападения в столице Сомали.

Напомним, 14 октября в сомалийском городе Байода в результате двойного теракта терористов-смертников число жертв достигло 20 человек, еще 40 человек получили ранения. 

В Багдаде произошла серия взрывов, есть жертвы Взрыв смертницы в Тунисе: число пострадавших возросло до 20
Новости Украины СомалисмертникТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь