У Сомалі стався теракт біля президентського палацу, 17 людей загинули

Фото: місце події (twitter.com/somali_online)

Терорист-смертник підірвав автомобіль

У результаті теракту у Сомалі 22 грудня загинули 17 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

Як зазначається, на військовому контрольно-пропускному пункті біля президентського палацу в столиці Могадішу та Національного театру близько 9:30 ранку за місцевим часом пролунав вибух.

Повідомляється, що 17 людей загинули та ще щонайменше 25 отримали пораенення. Серед загиблих були семеро поліцейських та один журналіст.

Смерник підірвав вибухівку у своєму автомобілі на пункті пропуску. Після цього, коли на місце приїхали поліція та медики, було підірвано ще один автомобіль.

Відповідальність за теракт на себе взяла ісламістська терористична група аль-Шабааб.

BREAKING VIDEO: At least seven killed in large blast near presidential palace in Mogadishu, Somalia pic.twitter.com/AphaJZgfLM — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 22, 2018

Нагадаємо, на початку листопада терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi, розташований недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань. Приблизно через 20 хвилин, ще один вибух стався на вулиці зі жвавим рухом.

Тоді в результаті трьох вибухів загинуло 53 людини, ще понад 100 отримали поранення.