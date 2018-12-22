У Сомалі стався теракт біля президентського палацу, 17 людей загинули

Терорист-смертник підірвав автомобіль
У результаті теракту у Сомалі 22 грудня загинули 17 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.
Як зазначається, на військовому контрольно-пропускному пункті біля президентського палацу в столиці Могадішу та Національного театру близько 9:30 ранку за місцевим часом пролунав вибух.
Повідомляється, що 17 людей загинули та ще щонайменше 25 отримали пораенення. Серед загиблих були семеро поліцейських та один журналіст.
Смерник підірвав вибухівку у своєму автомобілі на пункті пропуску. Після цього, коли на місце приїхали поліція та медики, було підірвано ще один автомобіль.
Відповідальність за теракт на себе взяла ісламістська терористична група аль-Шабааб.
BREAKING VIDEO: At least seven killed in large blast near presidential palace in Mogadishu, Somalia pic.twitter.com/AphaJZgfLM— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 22, 2018
Нагадаємо, на початку листопада терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi, розташований недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань. Приблизно через 20 хвилин, ще один вибух стався на вулиці зі жвавим рухом.
Тоді в результаті трьох вибухів загинуло 53 людини, ще понад 100 отримали поранення.