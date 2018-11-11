Теракт в Сомали: количество жертв возросло до 53

Фото: последствия теракта в Сомали (twitter.com/Abdiham91669101)

В результате трех взрывов погибло 53 человека, еще более 100 получили ранения

В полиции сообщили, что число погибших в результате трех взрывов около отеля в Могадишо возросло до 53, а количество раненых составляет более 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Старший офицер полиции Сомали капитан Мохамед Хусейн сообщил, что многие из раненых имеют очень серьезные раны, поэтому число погибших может возрасти.

Медсестра в больнице Медины заявила, что они способны справляться с потоком раненых, которые продолжали поступать еще в субботу, 10 октября 2018.

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая планировала атаковать правительственных и военных чиновников. Однако, по словам свидетелей, большинство погибших являются гражданскими лицами, которые оказались на улице около гостиницы.

Ранее сообщалось, что террористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в гостиницу Sahafi, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением.