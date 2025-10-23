Соломія Вітвіцька вразила ефектним вечірнім образом і новою зачіскою

Атласна сукня-комбінація - головний акцент образу

Основою образу Вітвіцької стала довга чорна сукня-комбінація з атласного матеріалу.

Такий фасон вважається класикою вечірньої моди та невіддільною частиною концепції тихої розкоші, яка залишається актуальною вже кілька сезонів поспіль.

Сукня має м'який виріз, що надає силуету жіночності та вишуканості, делікатно акцентуючи на зоні декольте.

Легкий блиск тканини створює ефект глибини, що особливо виразно виглядає на чорно-білих фото.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Оверсайз-піджак - сучасний штрих класичного лука

До сукні Соломія додала чорний піджак вільного крою, який просто накинула на плечі.

Такий прийом у моді нині надзвичайно популярний - він додає образу невимушеності, підкреслює впевненість і зберігає стриману елегантність.

Контраст між гладкістю атласу і структурністю піджака створює баланс між чуттєвістю і діловим шиком - це один з найсильніших трендів сезону осінь-зима 2025 року.

Вітвіцька показала новий образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Прикраси та деталі, які формують настрій

Доповненням до образу стало масивне чорне намисто в декілька рядів. Такий аксесуар додає об'єму та розкоші, а водночас гармонійно поєднується з мінімалістичним фасоном сукні.

Подібні прикраси часто використовують у вечірніх образах як акцент, що підкреслює стиль "old Hollywood glam".

Вітвіцька показала новий образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Нова зачіска

На окрему увагу заслуговує нова зачіска телеведучої. Соломія з'явилася з густим чубчиком і м'якими хвилями, що обрамляють обличчя.

Такий стиль відсилає до естетики ретро, але водночас має дуже сучасний вигляд. Нова стрижка візуально освіжила образ Вітвіцької, зробивши його більш виразним і загадковим.

Фото, зроблене у вінтажному інтер'єрі ліфта, викликало жвавий відгук у мережі - шанувальники зазначили, що новий стиль телеведучої має водночас елегантний і драматичний вигляд.

Для фото Вітвіцька змінила зачіску (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)