Шкіряна спідниця - тренд сезону: як її носить Соломія Вітвіцька

Осінь 2025 року диктує модні тренди, і шкіряна спідниця посідає в них почесне місце. Цей універсальний елемент гардероба допомагає створити стильний і сучасний образ для будь-якого випадку.

РБК-Україна з посиланням на Instagram вирішило докладніше розповісти про те, як її носить телеведуча Соломія Вітвіцька.

Який "лук" вибрала Соломія Вітвіцька

Вітвіцька демонструє елегантний та актуальний образ, у центрі якого довга шкіряна спідниця.

Шкіряна спідниця

Соломія обрала спідницю довжини міді, завдовжки трохи нижче коліна, яка виконана з матової, гладкої екошкіри насиченого шоколадного відтінку.

Спідниця має прямий, обтислий крій, що гарно підкреслює силует і створює строгий, але водночас жіночний вигляд. Відсутність зайвих деталей або декору робить його універсальною основою для різних стилізацій.

Верх

Спідниця відмінно скомбінована з легкою блузою бежевого відтінку. Блуза має вільний крій з об'ємними рукавами-ліхтариками, що додає образу романтичності та легкості, контрастуючи з більш щільною фактурою шкіри.

Високий, зібраний виріз горловини закриває зону декольте, підтримуючи діловий, стриманий стиль, характерний для телеведучої.

Аксесуари та взуття

Образ доповнюють класичні туфлі-човники на підборах нейтрального світло-бежевого кольору. Це візуально подовжує ноги та не відриває уваги від ключових елементів одягу. На шиї видно витончений ланцюжок із невеликим кулоном.

Поєднання насиченого коричневого і світлого бежевого створює теплу, гармонійну і вишукану колірну гаму.

Гра контрастів фактур (гладка, щільна шкіра і легка, повітряна тканина блузи) робить образ глибоким і цікавим.

Це ідеальний приклад того, як стильно й елегантно інтегрувати трендову шкіряну спідницю до ділового або святкового гардероба.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Чим можна доповнити такий образ зі шкіряною спідницею

Верхній одяг

Тренч класичного крою: ідеально підійде пісочний або бежевий тренч. Він підтримає теплу колірну гаму, додасть динаміки за рахунок довжини та фактури й зробить образ більш завершеним для виходу на вулицю.

Приталений жакет: однотонний жакет коричневого, кремового або навіть чорного кольору. Його можна накинути на плечі або вдягнути, щоб зробити образ діловим і більш суворим.

Вовняне пальто в довжині міді: прямий крій і нейтральний колір (наприклад, кемел або сірий) підійдуть для холодного сезону, зберігаючи елегантність.

Сумка

Сумка-тоут або структурована сумка: оскільки лук досить класичний, ідеально пасуватиме структурована шкіряна сумка у відтінках, що контрастують зі спідницею: світлий беж, кремовий або, навпаки, глибокий бордовий чи темно-зелений, щоб додати кольоровий акцент.

Клатч: якщо це вечірній вихід, невеликий, але ефектний клатч (наприклад, з матової шкіри або замші) буде доречним.

Прикраси та аксесуари

Пояс: можна додати тонкий шкіряний ремінець на талію, особливо якщо спідниця трохи вільна. Краще вибрати ремінь у тон спідниці (коричневий) або навпаки з елегантною металевою пряжкою.

Годинники: великі, класичні годинники з металевим браслетом або шкіряним ремінцем додадуть статусності та ділового вигляду.

Ефектні сережки-пусети або невеликі "каблучки": оскільки зона декольте відкрита частково, акцентні сережки можуть "підсвітити" обличчя і завершити образ.

Соломія Вітвіцька показала модний лук (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)