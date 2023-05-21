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У Соломʼянському районі Києва сильна пожежа

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Неділя 21 травня 2023 12:07
У Соломʼянському районі Києва сильна пожежа Фото: у Соломʼянському районі Києва сильна пожежа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Солом'янському районі столиці сильна пожежа. Стовп диму видно з різних куточків Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Як відзначають в ДСНС в коментарі "Суспільному", загорілась відкрита територія на вулиці Володимира Сікевича, 32. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.

"Наші співробітники вже виїхали на місце та ліквідовують наслідки загорання", - додали в ДСНС.

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