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Росія намагалася атакувати Київ 18 дронами: всі "Шахеди" збили

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Київ, Субота 20 травня 2023 08:20
Росія намагалася атакувати Київ 18 дронами: всі "Шахеди" збили Фото: сили ППО збили у районі Києва 18 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 20 травня намагалася атакувати Київ 18 дронами-камікадзе іранського виробництва. Всі ворожі безпілотники були збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Після опівночі окупанти атакували Україну з північного напрямку. Росіяни випустили 18 дронів типу Shahed-136/131, які спрямували на столицю. Усі "Шахеди" були збиті військовими повітряного командування "Центр".

Також ввечері 19 травня захисники на східному напрямку "приземлили" ще два дрони-камікадзе, а на півдні знищили розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, ця нічна атака на столицю стала 11-ою з початку травня. Вночі жителі Києва після оголошення повітряної тривоги почули вибухи. Пізніше влада повідомила, що працює ППО.

Уламки збитих ворожих дронів упали у Дніпровському районі, внаслідок чого на даху багатоповерхівки виникла пожежа.

Також у Дарницькому районі через уламки були пошкоджені авто та будівля СТО, у Печерському пошкоджені вікна будинків, у Соломʼянському - дорога та автомобілі.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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