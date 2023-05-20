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Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото)

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Київ, Субота 20 травня 2023 11:32
Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото) Фото: уламки дрона впали у Дніпровському районі Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 20 травня атакували Київ дронами-камікадзе. Рятувальники показали наслідки нічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сили протиповітряної оборони збили всі "Шахеди", якими РФ намагалася атакувати Київ. Уламки дрона впали на дах дев'ятиповерхівки у Дніпровському районі столиці, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Фото: уламки дрона впали у Дніпровському районі Києва (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники зазначають, що вогонь поширився на 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах. На місці інциденту працювали 7 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Нічна атака дронів

Росія за травень вже 11 разів атакувала Київ. Цієї ночі окупанти випустили 18 дронів-камікадзе. На щастя, військові збили всі ворожі цілі.

Уламки збитих російських дронів упали у Дніпровському районі. У Дарницькому районі через уламки були пошкоджені авто та будівля СТО, у Печерському пошкоджені вікна будинків, у Соломʼянському - дорога та автомобілі.

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