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В Соломенском районе Киева сильный пожар

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Воскресенье 21 мая 2023 12:07
В Соломенском районе Киева сильный пожар Фото: в Соломенском районе Киева сильный пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Соломенском районе столицы сильный пожар. Столб дыма виден из разных уголков Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Как отмечают в ГСЧС в комментарии "Суспільному", загорелась открытая территория на улице Владимира Сикевича, 32. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

"Наши сотрудники уже выехали на место и ликвидируют последствия возгорания", - добавили в ГСЧС.

Одиннадцатая атака на Киев

Прошлой ночью, 20 мая, российские оккупанты совершили 11 атаку на Киев в мае. Ночью враг запустил 18 дронов-камикадзе. Наша ПВО уничтожила все цели, однако отдельные обломки БПЛА упали в Днепровском районе и других.

В результате были повреждены авто и здание СТО, в Печерском повреждены окна домов, а в Соломенском - дорога и автомобили.

Позже спасатели показали последствия ночной атаки врага.

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