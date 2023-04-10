В Солом'янському районі Києва чоловік влаштував стрілянину, його вже затримали

В Солом'янському районі Києва чоловік влаштував стрілянину через сварку з продавцем в одному з торгових кіосків. Під час конфлікту біля кіоску перебували інші люди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки поліції Києва.

"Внаслідок його дій ніхто не постраждав. За силової підтримки спецпризначенців КОРД оперативники затримали порушника, а слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій", - пише пресслужба.

Під час відпрацювання інформації про стрілянину було встановлено, що між зловмисником й продавцем виник словесний конфлікт. Після цього правопорушник пішов й через декілька хвилин повернувся зі зброєю.

"Правоохоронці опитали свідків злочину та оглянули місце події, звідки вилучили три патрони та дві гільзи калібру 7,62. Співробітники кримінальної поліції Солом’янського управління поліції спільно із оперативниками та аналітиками столичного главку встановили особу нападника та адресу його проживання", - додає пресслужба.

Під час обшуків у 49-річного чоловіка було вилучено зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 296 КК України зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: в Солом'янському районі Києва чоловік влаштував стрілянину, його затримали (ssu.gov.ua)