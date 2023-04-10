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В Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу, его уже задержали

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Понедельник 10 апреля 2023 17:59
В Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу, его уже задержали Фото: в Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу, его задержали (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с продавцом в одном из торговых киосков. Во время конфликта у киоска находились другие люди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы полиции Киева.

"В результате его действий никто не пострадал. При силовой поддержке спецназа КОРД оперативники задержали нарушителя, а следователи начали уголовное производство по факту совершения хулиганских действий", - пишет пресс-служба.

Во время отработки информации о стрельбе было установлено, что между злоумышленником и продавцом возник словесный конфликт. После этого правонарушитель ушел и через несколько минут вернулся с оружием.

"Правоохранители опросили свидетелей преступления и осмотрели место происшествия, откуда изъяли три патрона и две гильзы калибра 7,62. Сотрудники криминальной полиции Соломенского управления полиции совместно с оперативниками и аналитиками столичного главка установили личность нападавшего и адрес его проживания", - добавляет пресс-служба.

Во время обысков у 49-летнего мужчины было изъято оружие, патроны и одежда, в которой был злоумышленник в момент совершения преступления.

В соответствии с ч. 4 ст. 296 УК Украины злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: в Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу, его задержали (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в городе Луисвилл, штат Кентукки, также произошла стрельба. В результате пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

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