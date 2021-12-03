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Солнце, дожди и незначительное потепление: погода на завтра

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Пятница 03 декабря 2021 20:00
Солнце, дожди и незначительное потепление: погода на завтра Фото: погода в Украине 4 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В субботу, 4 декабря, в подавляющей части Украины будет солнечная погода. В некоторых регионах температура будет достигать отметки + 8 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра в западных, центральных и северных областях ожидается солнечная погода. В то же время в южных и восточных регионах немного дождливо.

  • В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -13 градусов, а днем от 0 до +2;
  • В восточных областях температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем от +3 до +8;
  • В северных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -7 градусов, а днем от 0 до +2;
  • В южных областях температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов, а днем от +3 до +8;
  • В центральных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до 0 градусов, а днем от +0 до +2;

Солнце, дожди и незначительное потепление: погода на завтра

Фото: погода в Украине 4 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В субботе, в столице ожидается солнечная погода и без осадков. Скорость ветра будет достигать отметки от 3 до 8 м/c.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от -4 до -8, а днем -1 до +2.

Солнце, дожди и незначительное потепление: погода на завтра

Фото: погода в Киеве 4 декабря (meteo.gov.ua)

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