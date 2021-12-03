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Сонце, дощі та незначне потепління: погода на завтра

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П'ятниця 03 грудня 2021 20:00
Сонце, дощі та незначне потепління: погода на завтра Фото: погода в Україні 4 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У суботу, 4 грудня, в переважній частині Україні буде сонячна погода. В деяких регіонах температура сягатиме позначки +8 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в західних, центральних і північних областях очікується сонячна погода. Водночас в південних та східних регіонах трохи дощитиме.

  • У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -13 градусів, а вдень від 0 до +2;
  • У східних областях температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, а вдень від +3 до +8;
  • У північних областях температура повітря вночі коливатиметься від --3 до -7 градусів, а вдень від 0 до +2;
  • У південних областях температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +2 градусів, а вдень від +3 до +8;
  • У центральних областях температура повітря вночі коливатиметься від -3 до 0 градусів, а вдень від +0 до +2;

Сонце, дощі та незначне потепління: погода на завтра

Фото: погода в Україні 4 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

У суботі, в столиці очікується сонячна погода й без опадів. Швидкість вітру досягатиме позначки від 3 до 8 м/c.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від -4 до -8, а вдень -1 до +2.

Сонце, дощі та незначне потепління: погода на завтра

Фото: погода в Києві 4 грудня (meteo.gov.ua)

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