Сонце, дощі та незначне потепління: погода на завтра
Фото: погода в Україні 4 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
У суботу, 4 грудня, в переважній частині Україні буде сонячна погода. В деяких регіонах температура сягатиме позначки +8 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра в західних, центральних і північних областях очікується сонячна погода. Водночас в південних та східних регіонах трохи дощитиме.
- У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -13 градусів, а вдень від 0 до +2;
- У східних областях температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, а вдень від +3 до +8;
- У північних областях температура повітря вночі коливатиметься від --3 до -7 градусів, а вдень від 0 до +2;
- У південних областях температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +2 градусів, а вдень від +3 до +8;
- У центральних областях температура повітря вночі коливатиметься від -3 до 0 градусів, а вдень від +0 до +2;
Фото: погода в Україні 4 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві
У суботі, в столиці очікується сонячна погода й без опадів. Швидкість вітру досягатиме позначки від 3 до 8 м/c.
Температура повітря в Києві вночі становитиме від -4 до -8, а вдень -1 до +2.
Фото: погода в Києві 4 грудня (meteo.gov.ua)