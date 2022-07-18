Солнечно, но не жарко: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 18 июля, в большинстве областей погода будет солнечной, но не очень жаркой. В некоторых регионах Украины ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской и некоторых районах Харьковской области пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Однако жара значительно спадет.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице прогнозируется сухая погода, местами переменная облачность. Ветер северо-западный с порывами до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +11 +13 градусов, а днем +20 +23.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.
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