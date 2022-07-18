Сонячно, але не спекотно: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 18 липня, у більшості областей погода буде сонячною, але не вкрай спекотною. У деяких регіонах України очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській та деяких районах Харківської області пройдуть дощі. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
На решті території буде суха та сонячна погода. Проте спека значно спаде.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці прогнозується суха погода, подекуди мінлива хмарність. Вітер північно-західний з поривами до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11 +13 градусів, а вдень +20 +23.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа в цьому році слід чекати українцям.
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