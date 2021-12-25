Солнечно на западе и ливни на востоке: погода на завтра
Фото: погода в Украине 26 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 26 декабря, ожидается солнечная погода на востоке Украины. В то же время температура воздуха будет достигать отметок до -8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В большинстве регионов ожидается солнечная погода. Впрочем, на западе стоит готовиться к ливням и мокрому снегу. В целом в Украине ожидается похолодание:
- на западе днем от -3 до -8, а ночью - от -12 до -14;
- на севере днем от -4 до -6, а ночью - от -11 до -13;
- на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -5 до -7;
- на юге днем от -1 до +2, а ночью - от -1 до -3;
- в центре днем от -3 до -5, а ночью - от -5 до -7.
Фото: погода в Украине 26 декабря (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня также ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -4 до -6, а ночью составит от -11 до -13.
Фото: погода в Киеве 26 декабря (meteo.gov.ua)