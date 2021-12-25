Сонячно на заході та зливи на сході: погода на завтра
Фото: погода в Україні 26 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 26 грудня, очікується сонячна погода на сході України. Водночас температура повітря сягатиме позначок до -8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
В більшості регіонів очікується сонячна погода. Втім на заході варто готуватися до злив й мокрого снігу. Загалом в Україні очікується похолодання:
- на заході вдень від -3 до -8, а вночі - від -12 до -14;
- на півночі вдень від -4 до -6, а вночі - від -11 до -13;
- на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -5 до -7;
- на півдні вдень від -1 до +2, а вночі - від -1 до -3;
- у центрі вдень від -3 до -5, а вночі - від -5 до -7.
Фото: погода в Україні 26 грудня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня також очікується сонячна погода. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -4 до -6, а вночі становитиме від -11 до -13.
Фото: погода в Києві 26 грудня (meteo.gov.ua)