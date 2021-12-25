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Сонячно на заході та зливи на сході: погода на завтра

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Субота 25 грудня 2021 19:59
Сонячно на заході та зливи на сході: погода на завтра Фото: погода в Україні 26 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 26 грудня, очікується сонячна погода на сході України. Водночас температура повітря сягатиме позначок до -8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

В більшості регіонів очікується сонячна погода. Втім на заході варто готуватися до злив й мокрого снігу. Загалом в Україні очікується похолодання:

  • на заході вдень від -3 до -8, а вночі - від -12 до -14;
  • на півночі вдень від -4 до -6, а вночі - від -11 до -13;
  • на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -5 до -7;
  • на півдні вдень від -1 до +2, а вночі - від -1 до -3;
  • у центрі вдень від -3 до -5, а вночі - від -5 до -7.

Сонячно на заході та зливи на сході: погода на завтра

Фото: погода в Україні 26 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікується сонячна погода. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -4 до -6, а вночі становитиме від -11 до -13.

Сонячно на заході та зливи на сході: погода на завтра

Фото: погода в Києві 26 грудня (meteo.gov.ua)

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