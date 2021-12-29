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Солнечно и без осадков по всей Украине: погода на завтра

Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 30 декабря, по всей Украине будет ожидаться солнечная погода. В то же время в некоторых областях будет отмечаться плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине ожидается солнечная погода и без осадков. Впрочем легкое похолодание возможно на востоке:

  • на западе днем от -1 до +3, а ночью - от 0 до -8;
  • на севере днем от -3 до -5, а ночью - от -6 до -9;
  • на востоке днем от -2 до -6, а ночью - от -8 до -11;
  • на юге днем от -2 до -6, а ночью - от -6 до -9;
  • в центре днем от -3 до -5, а ночью - от -7 до -10.

Фото: погода в Украине 30 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидается переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до -3, а ночью составит от -6 до -8.

Фото: погода в Киеве 30 декабря (meteo.gov.ua)

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