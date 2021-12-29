Солнечно и без осадков по всей Украине: погода на завтра

Завтра, 30 декабря, по всей Украине будет ожидаться солнечная погода. В то же время в некоторых областях будет отмечаться плюсовая температура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня в Украине ожидается солнечная погода и без осадков. Впрочем легкое похолодание возможно на востоке:
Фото: погода в Украине 30 декабря (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидается переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до -3, а ночью составит от -6 до -8.
Фото: погода в Киеве 30 декабря (meteo.gov.ua)