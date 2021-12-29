Сонячно та без опадів по усій Україні: погода на завтра

Завтра, 30 грудня, по усій Україні очікуватиметься сонячна погода. Водночас в деяких областях відзначатиметься плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікується сонячная погода та без опадів. Втім легке похолодання можливе на сході:
Фото: погода в Україні 30 грудня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікується мінлива хмарність й без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до -3, а вночі становитиме від -6 до -8.
Фото: погода в Києві 30 грудня (meteo.gov.ua)