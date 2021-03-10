Солнечно, но морозно: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в среду, 10 марта, будет солнечной. При этом ночью сохранятся морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Практически на всей территории страны будет сухо. Осадки днем в виде небольшого снега или снега с дождем ожидаются лишь в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. Температура воздуха на западе будет колебаться от 0 до +3 днем, на Закарпатье до +6, ночью столбики термометров покажут -3-7 градусов. В центральных и восточных регионах днем 0+2, ночью -5-8 в центре, -8-12 на востоке. На севере днем -2+1 градус, ночью -11-13, на юге 0+3 днем, -2-8 ночью. В Киеве будет сухо. Температура воздуха составит 0+2 днем, -6-8 ночью.