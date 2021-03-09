Морозы отступят уже скоро: синоптики обновили прогноз погоды на март

Погода в Украине не сильно балует теплом и солнечной погодой. И по прогнозам синоптиков, настоящая весна придет только в конце марта – в начале апреля. Почти весь март будет холодно, а периодически будет заливать дождями.

О том, когда придет долгожданное тепло и морозы уйдут из Украины, сообщает сайт Gismeteo.

На востоке страны вторая неделя марта будет относительно сухая, но ночью температура будет опускаться до -8 градусов. С 17 марта в регионе зарядят дожди и мокрый снег с дождем. Повышение температуры прогнозируется только после 23 марта. Однако последние марта и первые дни апреля будут пасмурными и местами – с дождями. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем будет прогреваться до +7 +10 градусов.

Карта погоды в Харькове на март

В южных областях синоптики прогнозируют дожди в середине месяца, местами очень сильные. Температура ночью начнет повышаться уже с 15 марта до +3 +5 градусов. Днем в регионе ожидается от +6 до +11 градусов. Конец марта будет с дождями, а апрель начнется с потепления до +10 +11 градусов.

Карта погоды в Одессе на март

На севере морозы отступят только после 24 марта. До этого - ночью будет холодать до небольших минусов, а днем прогреваться до +4 +7 градусов. Вторая половина марта не порадует хорошей погодой, будут идти дожди. Апрель начнется также с дождей и потепления днем до +7 +10 градусов, ночью ожидается от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Чернигове на март

В западных областях снег с дождем и периодические дожди прогнозируются почти до конца марта. Ночные морозы начнут отступать только после 23-24 марта. Конец марта будет мокрым и прохладным, а апрель начнется с дождей и повышения температуры воздуха днем до +8 +10 градусов, ночью до +2 +5 градусов.

Карта погоды во Львове на март

В Киеве вторая неделя марта будет холодной, до -7 градусов ночью и +2 градуса днем. Середина марта будет с дождями и холодная. Ночью от -1 до +1 градуса, днем от +3 до +7 градусов. В конце марта столицу начнет заливать дождями, но немного потеплеет: ночью до +3 градусов, днем до +6 +8 градусов.

Карта погоды в Киеве на март