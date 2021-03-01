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Какой будет погода в марте: прогноз на первый месяц весны

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 07:16
Какой будет погода в марте: прогноз на первый месяц весны Фото: парк в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами 3-6 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.

Напомним, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

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