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Сонячно, але морозно: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 09:00
Сонячно, але морозно: прогноз погоди на сьогодні Фото: сонце (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Погода в Україні у середу, 10 березня, буде сонячною. При цьому вночі збережуться морози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Практично на всій території країни буде сухо. Опади вдень у вигляді невеликого снігу або снігу з дощем очікуються лише у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Температура повітря на заході буде коливатися від 0 до +3 вдень, на Закарпатті до +6, вночі стовпчики термометрів покажуть -3-7 градусів. В центральних і східних регіонах вдень 0+2, вночі -5-8 у центрі, -8-12 на сході. На півночі вдень -2+1 градус, вночі -11-13, на півдні 0+3 вдень, -2-8 вночі.

У Києві буде сухо. Температура повітря становитиме 0+2 вдень, -6-8 вночі.

Сонячно, але морозно: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики відзначали, що справжня весна прийде тільки наприкінці березня - на початку квітня. Майже весь березень буде холодно, періодично будуть дощі.

Також повідомлялося, що прохолодна погода буде і після Великодня, яка в цьому році відзначається 2 травня.

Відзначимо, в березні середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

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