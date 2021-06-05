Солнечно, но местами с дождями: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

Погода по Украине

Как сообщают синоптики, на севере погода будет преимущественно солнечной и теплой, только в Сумской области днем ​​выпадет дождь. Температура воздуха прогреется до +18 +22 градусов днем, а ночью составит +10 +12.

Западную территорию Украины местами накроет дождями. Во Львовской, Ужгородской, Ивано-Франковской области ожидаются осадки и грозы. В остальных областях будет солнечно. Температура будет колебаться в пределах +18 +22 днем, ночью +9 +12 градусов.

На севере синоптики обещают солнечную погоду, только в Сумской области пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +18 +22 градусов днем, ночью +10 +12.

На востоке синоптики прогнозируют переменную погоду. В Луганской и Донецкой области пройдут дожди, однако в остальных областях - без осадков. Температура воздуха составит +16 +21 днем, а ночью +10 +12 градусов.

На южной территории в течение суток будет теплая и солнечная погода. Столбики термометра покажут +20 +23 градуса днем, а ночью +10 +15.

В центральной части Украины синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +19 +22 днем, ночью +10 +12 градусов.

Фото: синоптики рассказали, какой погода будет сегодня (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве сегодня, 5 июня столбики термометра достигнут +20 +22 градусов тепла, а ночью температура снизится до +11 +13 градусов. Без осадков.