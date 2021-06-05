Сонячно, але подекуди з дощами: синоптики розповіли, якою буде погода сьгодні

Сьогодні, 5 червня синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду у північній, південній та центральній частині України. Втім, опади та грози очікуються на заході, а на сході трохи похолодає та дощитиме.
Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
Як повідомляють синоптики, на Півночі погода буде переважно сонячною та теплою, лише у Сумській області вдень випаде дощ. Температура повітря прогріється до +18 +22 градусів вдень, а вночі складе +10 +12.
Західну територію України подекуди накриє дощами. У Львівській, Ужгородській, Івано-Франківській області очікуються опади та грози. У решті областей буде сонячно. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +18 +22 вдень, вночі +9 +12 градусів.
На Півночі синоптики обіцяють сонячну погоду, лише у Сумській області пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +18 +22 градусів вдень, вночі +10 +12.
На Сході синоптики прогнозують мінливу погоду. У Луганській та Донецькій області пройдуть дощі, втім у решті областей - без опадів. Температура повітря складатиме +16 +21 вдень, а вночі +10 +12 градусів.
На південній території протягом доби буде тепла та сонячна погода. Стовпчики термометра покажуть +20 +23 градуси вдень, а вночі +10 +15.
У центральній частині України синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря прогріється до +19 +22 вдень, вночі +10 +12 градусів.
У Києві сьогодні, 5 червня стовпчики термометра сягатимуть +20 +22 градусів тепла, а вночі температура знизиться до +11 +13 градусів. Без опадів.
Нагадаємо, що у Маріуполі вчора всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки та вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.
Додамо, що температура в столиці найближчими днями зростатиме і до кінця тижня підніметься вище 20 градусів, але середини червня 30-градусної спеки не очікується.