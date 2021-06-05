Сонячно, але подекуди з дощами: синоптики розповіли, якою буде погода сьгодні

Погода по Україні

Як повідомляють синоптики, на Півночі погода буде переважно сонячною та теплою, лише у Сумській області вдень випаде дощ. Температура повітря прогріється до +18 +22 градусів вдень, а вночі складе +10 +12.

Західну територію України подекуди накриє дощами. У Львівській, Ужгородській, Івано-Франківській області очікуються опади та грози. У решті областей буде сонячно. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +18 +22 вдень, вночі +9 +12 градусів.

На Півночі синоптики обіцяють сонячну погоду, лише у Сумській області пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +18 +22 градусів вдень, вночі +10 +12.

На Сході синоптики прогнозують мінливу погоду. У Луганській та Донецькій області пройдуть дощі, втім у решті областей - без опадів. Температура повітря складатиме +16 +21 вдень, а вночі +10 +12 градусів.

На південній території протягом доби буде тепла та сонячна погода. Стовпчики термометра покажуть +20 +23 градуси вдень, а вночі +10 +15.

У центральній частині України синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря прогріється до +19 +22 вдень, вночі +10 +12 градусів. Фото: синоптики розповіли, якою погода буде сьогодні (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

У Києві сьогодні, 5 червня стовпчики термометра сягатимуть +20 +22 градусів тепла, а вночі температура знизиться до +11 +13 градусів. Без опадів.